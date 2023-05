Il Milan può beffare il Napoli | conferma in diretta | “Interesse concreto”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 maggio 2023) Con il campionato già vinto, in casaè già tempo di pensare al futuro, che spesso nel mondo del calcio fa rima con calciomercato. Il club azzurro rinnoverà alcune pedine nel corso della prossima stagione, con il presidente De Laurentiis che ha ammesso quanto gli piacerebbe avere in squadra un calciatore americano e un altro giapponese. Sfida con ilper Kamada Ed è proprio sul desiderio nipponico del presidente napoletano che potrebbero esserci novità, seppur in negativo. Nelle scorse settimane è infatti emerso l’da parte delper Daichi Kamada, centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte che si libererà a parametro zero a giugno. Ebbene, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, proprio giapponese potrebbe approdare in Serie A, ma non al ...