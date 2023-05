Il Milan prova a voltare pagina dopo l’Eurodisfatta | con la Samp già retrocessa Pioli rincorre la Champions

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023). E’ questo l’arduo e ingrato compito del, chela disfatta nell’Euroderby deve sterzare almeno in campionato per poter giocare lail prossimo anno e non rendere completa la frittata. Prima delle tre finali quella contro ladoria già, che però non vorrà regalare nulla spronata dalle voci sulla possibile nuova proprietà che potrebbe evitare il fallimento di un club così tanto storico. Poi i destini si incroceranno con la Juventus: prima conoscendo la penalizzazione dei bianconeri, che potrebbe restituire di fatto il quarto posto ai rossoneri, poi con lo scontro diretto della domenica successiva che potrebbe mettere in palio il pass per l’Europa che conta oppure no ed essere ininfluente. Ma i ragazzi di ...