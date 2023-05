Il Manchester City è campione d' Inghilterra | senza nemmeno giocare

Ilper il terzo anno di fila e la quinta volta nelle ultime 6 stagioni è campione d'Inghilterra. La squadra di Guardiola si è aggiudicata la Premier senza giocare, guardandosi la partita ...... soprattutto tenendo conto degli impegni che attendono la Beneamata tra finale di Coppa Italia, campionato, e la marcia di avvicinamento alla finale di Champions League coldel 10 ...In attesa di scendere in campo domani contro il Chelsea, ilè già campione d'Inghilterra per il terzo anno consecutivo e la quinta volta negli ultimi sei anni. A dare ai prossimi rivali dell'Inter nella finale di Champions la certezza del ...

Il centrocampista tedesco ha poi continuato: "Vorrei anche ringraziare Pep, tutto lo staff dietro le quinte e tutti coloro che lavorano in questo club. Ogni singolo giorno aiutano a fornirci come gioc ...Il Manchester City si laurea campione d’Inghilterra per la terza volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei stagioni. Decisiva è stata la sconfitta dell’Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham ...