Il live di Fabio Celenza al Dissonanze con Ambientarti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl ciclonecon il meglio del suo repertorio comico-nonsense torna ad abbattersi sulla Campania, per un evento unico nel suo genere. Dopo l’esperienza estiva di Cetara, l’associazione culturale, grazie alla partnership con, ospiterà nuovamente a Salerno uno dei fenomeni più amati dal web e dalla tv, in uno dei club più attivi e amati in città. Mercatini vintage, area food, spettacoli, tutto questo è “The Comedy Market Show” che aprirà le porte alle 19 di domenica 21 maggio. La Regina Elisabetta, Mick Jagger, Ronaldinho, il mattatore della rete doppierà dal vivo i cavalli di battaglia che lo hanno reso famoso in questi ultimi anni, portandolo a collaborare con testate e programmi come Wired, Dmax, Colorado e Zelig. Dal 2018 è stato ...