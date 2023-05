Il governo prepara la riforma fiscale per i ricchi Bollo più basso per Porsche e Ferrari | meno oneri se si gioca in borsa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Eliminazione del superauto per le vetture di lusso, soppressione dell’imposta sulle transazioni finanziaria e aumento della deducibilità per la previdenza complementare. Sono i tre piatti forti a cui lavora la maggioranza in vista della presentazione degli emendamenti alla delega per ladel fisco, attesi entro venerdì prossimo. Interventi che, come facilmente intuibile, vanno ad esclusivo vantaggio delle classi più abbienti, specie per quanto riguarda le prime due. Il supersi applica infatti solo alle auto la cui potenza supera i 185 kW, generalmente si tratta si Suv, auto di lusso o sportive come le varieetc.. Non esattamente un messaggio coerente con gli impegni a ridurre consumi ed emissioni, oltre che provvedimento opinabile dal punto di vista dell’equità. In ...