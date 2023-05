Il Gladiatore 2 | Barry Keoghan abbandona il sequel

(Di sabato 20 maggio 2023) Il noto attorea sorpresa ildel film il2. Un passo indietro giunto per i tanti impegni lavorativi dell’attore. Ecco tutti i dettagli(recentemente candidato agli Oscar grazie al film, Gli Spiriti dell’Isola)con grande stupore, la lavorazione delde Il2. Secondo capitolo del noto film cult diretto da Ridley Scott; stando a quanto riportato da fonti esterne, la decisione giunta da, è dovuta ai vari impegni lavorativi dell’attore; tra cui l’inizio delle ripresi di The Batman 2 (nel quale potrebbe tornare a interpretare Joker al fianco di Robert Pattinson come Cavaliere ...

Il Gladiatore 2, Barry Keoghan a sorpresa lascia il sequel. Già ... Best Movie

