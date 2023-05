Il giro del mondo a vela di Francesca Clapcich

... segnano ildi boa e proiettano verso un finale che si preannuncia incandescente, e offrono il brevissimo cameo di due guest star: Fiorello e la moglie Susanna Biondo, clienti d'eccezione...... nella quale quest'ultima le inviava un cuore, riferendosi proprio ai prodottibrand delle ex gieffine. Come a dire: in privato ci fa i complimenti, ma in pubblico ci prende in. A corredo ...Ild'Italia È emblematico quanto sta accadendo ald'Italia che è diventato una corsa a eliminazione tra atleti positivi ritirati e altri ancora in corsa. Una situazione al limite...

Parroco benedice il fiume in piena, il video fa il giro del web: "È Don Gaston, lo stesso che ha fatto la com… Repubblica Roma

"I sindaci valdostani, anche oggi in prima linea, non solo quelli dei comuni in cui era previsto che transitasse il Giro, esprimono amarezza per la gestione della giornata intera: gli amministratori l ...La due volte olimpica è unica italiana nella Ocean Race: “Pensare che da bambina mi faceva paura”. L’amore con la “sua” Trieste e quell’entusiasmo che accompagna ogni regata ...