Il G7 supera la linea rossa | caccia F-16 all’Ucraina

(Di sabato 20 maggio 2023) Il dado è tratto: gli Stati Uniti non si opporranno all’invio deiF-16. Anzi, l’esercito americano sarà pronto ad addestrare i soldati della resistenza già a partire dalle prossime settimane. È questo lo scenario che si realizzerà dopo il G7 di Hiroshima, dove stasera sarà atteso anche il presidente Volodymyr Zelensky, dopo la sua prima visita nelle scorse ore a Gedda, in Arabia Saudita, invitato dal principe Mohammed bin Salman al vertice della Lega Araba. La posizione Usa sugli F-16 Si tratta di una grande vittoria per Kiev. Ormai da febbraio di quest’anno, infatti, Zelensky ha più volte intimato i propri alleati a fornire iF-16, seguendo l’esempio portato avanti dalla Polonia con l’invio dei propri Mig-41. Proprio tre mesi fa era lo stesso Biden ad affermare che l’Ucraina non aveva bisogno degli F-16, fino ...