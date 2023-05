Il futuro di Spalletti al Napoli è un enigma | Iannicelli | “Doveva dire una sola frase e non l’ha detta”

(Di sabato 20 maggio 2023) Ildi Lucianosarà a? Il giornalista Peppecondivide un tweet a proposito. Il tecnico del, Luciano, è al centro di un: resterà o meno al? A regnare dentro e fuori il centro tecnico di Castel Volturno è una marea di incertezze relative sia aldell’allenatore partenopeo che di quello delttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ormai sembrerebbe prossimo alla Juventus. Peppeperò non ha dubbi. Il giornalista di Canale 21 ha espresso la sua opinione su Twitter, scrivendo: “Durante la conferenza stampa,avrebbe dovuto pronunciare unachiara: ‘Rispetto il contratto e ...

Ultime notizie SSC Napoli - Passaggio fondamentale e conferenza importante quella di Lucianoalla vigilia di Napoli - Inter . S'è parlato tanto di presente, passato edella storia azzurra con il tecnico di Certaldo alla guida dei partenpopei. E in un passaggio chiave, della ...Il giornalista Gianluca Rossi lancia la bomba di mercato che riguarda Lucianoe il suo, lontano da Napoli e lo fa sul proprio canale Youtube: Rossi suTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...I complimenti per il raggiungimento di Budapest, sono giunti anche da. Anche per l'a.d ... Getty Images Tutti pazzi di Mourinho, ma il suoè un rebus. La Roma Femminile festeggia lo ...

Napoli, il futuro di Spalletti spaventa i tifosi: ecco dove potrebbe andare Virgilio Sport

Mancano altre due partite, e poi il presidente azzurro prenderà le sue decisioni, sia per quanto riguarda il futuro del suo direttore sportivo ... sudcoreano è diventato imprescindibile per Luciano ...Il giorno della vigilia però è tutto appannaggio del tecnico Luciano Spalletti che ha parlato anche del suo futuro in conferenza stampa: "Il mio scopo era regalare felicità ai tifosi, io sono felice