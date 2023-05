... Ildell'Armenia: lo arrestiamo Putin o no "Anche Putin ha abbandonato gli armeni nelle ... La questionesovranità però non risolve il problema dell'autodeterminazione e la sicurezza degli ...A Hiroshima, l'elefante nella stanza è la Cina ilrestare o no nella viaseta. Sono molto forti le pressioni americane perchè l'Italia denunci il memorandum di intesa firmato nel ......per confrontare le caratteristiche faccialifoto del passaporto con quelle del volto...delle differenze Grainger è riuscito a far comprendere agli ufficiali di frontiera il suo: '...

Il dilemma della bella addormentata Il Post

Nell’intervista le viene posta ogni volta una sola domanda: «Quanta probabilità assegni all’ipotesi che sia uscito testa al lancio della moneta». Sia gli ideatori del dilemma che le persone che si ...Salone del libro (Cultura) Al Lingotto il romanzo «Tre stelle nel buio» di Lia Tagliacozzo (Manni). L’incontro con l’autrice sarà in Sala bronzo, il 22 maggio, alle ore 10,45. Di Arianna Di Genova ...