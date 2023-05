Il danno e la beffa e | nonostante tutto e tutti | il mondo continua a girare

(Di sabato 20 maggio 2023) Il disastro che ha colpito l’ alto Adriatico, più precisamente la costa romagnola, come è naturale che debba essere, ha messo in ombra altri fatti importanti, per lo più d’oltre confine. Oltre alla forte sensazione di impotenza che si può leggere sulla faccia degli abitanti di quei luoghi e degli italiani in genere, un altro sentimento circola tra gli italiani, ancor più accentuato tra i romagnoli: la rabbia. La stessa che, con delusione, deriva dal constatare che il mostro della inefficienza burocratica sta acquistando sempre maggior potenza. Essa gli deriva il più delle volte dal quoziente di discrezionalità che comunque detiene, adattato alla forma e al modo che gli fa più comodo mentre é al servizio del politico di turno, al quale peraltro deve riferire. Accade così che quel servo, tutt’altro che sciocco, prema l’ acceleratore o il freno nello svolgimento della sua mansione ...

