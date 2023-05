Il comunicato della curva Sud del Milan e la politica

(Di sabato 20 maggio 2023) Nel paese in cui le squadre di Calenda e di Renzi (quella, eh) perdono peggiosquadra di Allegri, ma nel frattempo i due capi delle rispettive curve, cioè loro stessi, si menano come ultras ubriachi sul piazzale di un autogrill, può sembrare persino normale che i capi di una veracalcistica, quella depressa del, emani comunicati che sembrano scritti dall’ufficio stampa di Sant’Egidio: “Capiamo e condividiamo la voglia di esultare e far festa, nessuno si è mai sognato di vietare festeggiamenti e sfottò, ma in una città comeo ci sono dei limiti che non vanno mai oltrepassati”. L’interista Dimarco ci aveva dato un po’ dentro col microfono dopo il derby, del resto chi se lo scorda Ambrosini, ma unache si appelli al bon ton, di qualsiasi colore e in ...

...del gesto emancanza di senso civico e responsabilità da parte degli organizzatori... Uncondiviso su Twitter è stato poi diffuso da tal Irene, proprietaria di Matias, il felino ..." Questo è un ottimo esempiopartnership pubblico - privata che abbiamo con la NASA, " ha ... Da quello che si è visto nell'immagine artistica rilasciata assieme alNASA, pare che il ...Intitolato Squid Game: The Challenge , il programma prende il via dallo stesso concettotrama ... dice ilufficiale. In realtà nei mesi scorsi, mentre le riprese erano in corso nel ...

Meteo Comunicato della Protezione Civile: Emergenza Alluvione, tutte le regole da seguire, Video iLMeteo.it

Nel paese delle risse da stadio sembra quasi normale che una tifoseria di calcio si esprima come un partito. Ma se si arroga il diritto di essere garante della pax sportiva, come ha fatto quella rosso ...C'è un traffico di polemiche sui cieli della Sardegna per i collegamenti che potrebbero ... per questo lo scalo di Olbia diventerebbe quello più comodo. Lo si evince dal comunicato congiunto ...