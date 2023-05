Il calciatore 24enne Gabriele Gallani annegato in un canale ad Amsterdam

Ildella provincia di Parma è annegato in un canale ad Amsterdam . Gabriele Gallani, originario di Neviano e capitano di una squadra di calcio locale che milita in Promozione, il Team Traversetolo ...... una decina di ragazzi, si sarebbe accorto della caduta perché ilsi era attardato di alcuni ... Gabriele Gallani, studente di ingegneria edilettante, avrebbe dovuto fare ritorno in ...Un dramma che ha ancora contorni poco chiari quello che ha avuto come protagonista undella provincia di Parma. Il giovane si trovava per turismo ad Amsterdam ed è annegato in un canale nella capitale dei Paesi Bassi. Si chiamava Gabriele Gallani, originario di Neviano, ed era ...

La morte del 24enne rimane ancora avvolta nel mistero perché nessuno ... Gabriele era uno studente di ingegneria e anche calciatore dilettante. Doveva rientrare in Italia proprio il giorno della sua ...Il mondo del calcio piange la morte di Gabriele Gallani, un calciatore di Parma trovato senza vita in un canale di Amsterdam ...