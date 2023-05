Il 90% della mamme sono preoccupate per il futuro dei propri figli

(Di sabato 20 maggio 2023) Novesu dieci in Italiaper il, soprattutto (circa il 70%) dall’aumento dei prezzi. E, per far quadrare un bilancio famigliare sempre più magro, affinano le loro doti da equilibriste contabili, anche grazie al crescente utilizzo del web e dei social network. È il quadro che emerge dall’ultima analisi dell’istituto di ricerca sociale e di marketing Eumetra, che da anni monitora l’evoluzione dell’universo. Un’osservazione che, a partire da quest’anno, estenderà ilo campo di indagine, includendo anche l’ascolto degli altri membrifamiglia (papà e nonni), sempre più in prima linea nella cura die nipoti. In occasioneFestaMamma 2023, Eumetra ha diffuso ...

I due componenti principali del vino sono acqua (tra70 e%) e alcol etilico (tra6 e16%). Esiste anche un terzo componente che è costituito da quella parte di zuccheri rimasti in ...I GOL Al' Cremonese - Bologna 1 - 5. Rete di Ciofani Rimpallo in area bolognese e botta al volo col destro da parte di Ciofani. Skorupski non può nulla e concedegol della bandiera ai padroni ...Basti pensare che% dei formaggi di tipo italiano in Usa " sottolinea Coldiretti " sono in realtà realizzati in Wisconsin, California e New York, dal Parmesan al Romano senza latte di pecora, ...