(Di sabato 20 maggio 2023) «Al momento di comporre il numero del centralino si spalancano le porte dell’Ade. L’ultima volta che ho avuto l’incoscienza di farlo ho aspettato diciasminuti e ventidue secondi. Una volta arrivato il taxi, il conducente si è sganasciato dalle risate: “Ma no, signo’, ancora cor centralino? Ormai deve chiama’ er tacsi co’ la appe, sennò ce se fa vecchia”.“La appe?”“La appe, la appe. Cor cellulare”».

I sette tassisti di Roma Il Post

Dal "no" del tribunale amministrativo al ricorso dei tassisti un possibile orientamento, in vista dell'udienza di luglio: «Nessun impedimento all’esercizio del servizio taxi» ...Le associazioni di categoria caute sulla misura: «Più efficaci finanziamenti a tasso agevolato: un piccolo contributo sarebbe insufficiente a fronte dei 35-40mila euro per comprare un mezzo elettrico» ...