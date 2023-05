I più grandi artisti che l' umanità abbia mai avuto erano fluidi E noi ancora stiamo qui a preoccuparci?

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 maggio 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quand’ero ragazzo, insomma non nel Medioevo, dividevamo gli esseri umani in due categorie: eterosessuali e omosessuali. Al più si contemplava l’esistenza dei bisessuali, ma ricordo bene un amico che mi disse: tu sei attratto dal membro maschile? No? Vedi allora che i bisessuali non esistono, sono gay non dichiarati? Era un ragionamento molto rozzo. Ma insomma proprio incapaci di intendere e di volere non eravamo; era lo spirito del tempo. Leggi anche › Cathy La Torre: «Liberi di esprimere la nostra unicità Lgbt+ lavoriamo meglio» › Avere 25 anni oggi. La rapper Roshelle: «Detesto le etichette, mi sento fluida» Qualche giorno fa ho ricevuto la ...