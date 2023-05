(Di sabato 20 maggio 2023) "Dove si va oggi a pulire?". "Andiamo vicino a Cesena, lì è successo un disastro". Sabato mattina, un gruppo di una dozzina di persone parte da una zona della Romagna quasi risparmiata dall'alluvione e si dirige verso una frazione alle porte di Cesena per dare una mano ai residenti a ripulire dal...

I giovani che "non hanno voglia di lavorare" ma vanno a spalare il fango gratis Today.it

Due ragazzi sono stati travolti da un’auto, un Suv, mentre erano a bordo di uno scooter, a Terrasini. Chi alla guida del mezzo non si è fermato a soccorrere i due giovani, che sono rimasti sull’asfalt ...Giovanni ha 23 anni, è di Pesaro e studia scienze politiche all'Università di Urbino; è diventato volontario perché, "c'è bisogno. Siamo stati colpiti da un'alluvione e credo sia importante che chi pu ...