I genitori di Laura Pausini spalano il fango dopo l’alluvione in Emilia-Romagna | “Ci avete insegnato a non arrenderci mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) In queste oreche ha colpito l’sono tanti i vip, delle zone colpite e non, che hanno mandato appelli, lanciato messaggi di solidarietà e seguito la vicenda con apprensione. Tra questi c’è anche, originaria proprio di uno dei comuni colpiti, Solarolo, in provincia di Ravenna. La cantante non può essere fisicamente lì ma ha deciso di condividere, tra le altre cose, anche un messaggio dedicato ai. In un post di, papà Fabrizio e mamma Gianna sono immortalati mentre puliscono ilin quello che sembra essere il cortile di una casa e lo scatto è accompagnato da una scritta carica di orgoglio: “I miei, 78+75. L’esempio di una vita. Grazie per averci ...