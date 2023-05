I cantanti di Radio Italia Live – Il Concerto | dove seguirlo in diretta da Piazza Duomo a Milano

(Di sabato 20 maggio 2023) Torna– Ile raddoppia! Stasera l’appuntamento è in, venerdì 30 giugno lo show si sposta a Palermo, Foro Italico. Prove bagnate per gli artisti dello spettacolo dedicato interamente alla musicana e ad ingresso libero e gratuito. La pioggia battente non ha lasciato un attimo di asciutto, dita incrociate per ladi sabato 20 maggio. Si inizia alle 20.40. A presentare lo spettacolo, per il decimo anno consecutivo, ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comici, attori e conduttori ironici alle prese con il pubblico ine con la presentazione dei vari artisti attesi in scena. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la ...

ConcertoItalia Live 2023 si tiene a Milano nella serata di sabato 20 maggio. L'evento si terrà anche in Palermo. Per il maxi evento di musica dal vivo gratis, saranno presenti sul palco Achille Lauro, gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame.

Di giorno incontri con influencer, creator, startupper e opinion leader per ispirare i giovani: Norma's Teaching, Manuelito “Hell Raton”, Rossella Miccio di Emergency, Luca Zingaretti e Miriam Leone.La grande macchina organizzativa di Radio Italia Live è pronta per l’appuntamento in Piazza Duomo a Milano, previsto per stasera, sabato 20 maggio, dalle ore 20:40. Venerdì si sono tenute le prove di ...