I 600 suini annegati nell' allevamento di Faenza

(Di sabato 20 maggio 2023) Circa 600sono mortiin unvicino, in Emilia-Romagna. Lo riporta l'Ansa.Gli animali si trovavanodell'azienda agricola La Panighini, ad Albereto, nel Ravennate. Sono stati travolti dall'acqua in seguito all'alluvione che ha colpito la regione...

Annegati almeno 600 suini Ticinonline

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Sono circa 600 i capi morti annegati, almeno quelli che finora sono stati trovati. Un dramma che sta vivendo l'allevatore di suini Paolo Mazzotti che nella sua azienda agricola ...A livello nazionale continua però il calo del numero di aziende agricole: nel 2022 se ne sono perse per strada altre 520 ...