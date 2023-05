Højlund lotta e segna | Pasalic si redime

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 maggio 2023) Sportiello 6 – Qualche passaggio a vuoto che comunque non costa caro. Toloi 6 – Dopo aver tirato la proverbiale carretta per mesi ora sembra un po’ in debito d’ossigeno. Comunque se la cava. Scalvini 5.5 – Paga lo scotto della nuova posizione: legge male la dinamica che porta allo 0-1, poi prende le misure e gestisce, salvo quando tenta l’auto-sabotaggio con un retropassaggio discutibile. Finisce da punta. Così, di botto. Djimsiti 6 – Anche lui in affanno finché l’attacco veronese si placa. Maehle 6 – Prova a fare la differenza sulla profondità sfruttando gli appoggi degli attaccanti. De Roon 6 – Cresce con la partita. Koopmeiners 6 – A tratti fuori ritmo in avvio, quando il Verona si abbassa entra in controllo. Zappacosta 7 – Inventa l’1-1 confermando il grande momento di forma, ma anche la sfortuna che lo costringe al cambio prematuro. Okoli (55’) 6 – Si sacrifica ancora da quinto, ...