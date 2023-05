Hogwarts Legacy | Un’avventura magica #Recensione

Per darvi qualche dato di riferimento,ha venduto 200.000 copie in Giappone , Luigi's Mansion 3 ne ha piazzate poco meno di 900.000, mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne ...è disponibile dallo scorso 10 febbraio su PS5, Xbox Series X/S e PC, e da due settimane su PS4 e Xbox One, e in questo breve periodo è riuscito a vendere oltre 15 milioni di copie , ...L'intera top 10 è, infatti, dominata dai titoli Switch con la versione PS4 dial n. 6 che è l'unico gioco non Switch nelle classifiche. Sul fronte hardware, Switch è ancora una ...

Hogwarts Legacy: Coppa delle Case e sistema morale tra i contenuti tagliati Everyeye Videogiochi

Un dataminer ha svelato che tra i contenuti tagliati di Hogwarts Legacy c'erano anche la Coppa delle Case e un sistema morale.Tra le idee scartate per Hogwarts Legacy a quanto pare c'era anche un sistema morale e la Coppa delle Case, stando alle scoperte di GrandTheftDiamonds.