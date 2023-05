(Di sabato 20 maggio 2023) Una nuova giornata della fase a gironi deidisuè andata in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo sabato 20 maggio. Girone A Gli Stati Uniti dopo due periodi di siccità offensiva si sbloccano nel terzo e ultimo parziale sentenziando 3-0 la Danimarca, con le reti di Gauthier, Tuch e Grimaldi. Quasi con il medesimo risultato, la Finlandia padrona di casa ha battuto (3-1) l’Austria, con Suomela e Oksanen protagonisti delle segnature decisive. Infine la Svezia, capace di infliggere un netto 4-0 alla Francia. Scandinavi scatenati, trascinati da un Zetterlund firmatario di una doppietta. Girone B Il risultato più incredibile è quello di unache continua a stupire: gli elvetici infatti hanno battuto 3-2 il, in una partita illuminata ...

All'interno c'è una chiesa personale , un casino, una sala relax con tanto di palo per la pole dance, una pista da pattinaggio per l'su. Insomma, tutto quello che si potrebbe ......permesso alle numerose società 'del' di riprendere la propria attività sulla pista di casa, con un nuovo slancio e con rinnovato entusiasmo . Dal pattinaggio - nelle varie forme - all',...Una pista olimpica die un palazzetto per l': la grande passione di Putin. E ancora, un anfiteatro, un ponte di 80 metri che conduce a una casina del tè, una sconfinata area spa tra ...

Hockey ghiaccio, Mondiali 2023: la Svizzera batte il Canada. Perentori USA e Lettonia OA Sport

Una nuova giornata della fase a gironi dei Mondiali 2023 di hockey su ghiaccio è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo sabato 20 maggio. Gli Stati Uniti dopo due periodi di ...Prestazione matura della Svizzera che si impone 3-2 contro i nordamericani, in rimonta grazie a Hischier, Simion e Ambühl ...