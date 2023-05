Ho vinto ancora | Berlusconi esce dal San Raffaele

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) È finita così, con una mano alzata in segno di saluto dietro al finestrino della sua auto che lo riportava verso Villa San Martino ad Arcore (Mb) il nuovo, ennesimo, ricovero in ospedale per SIlvio. Quarantacinque giorni, dal 5 aprile 2023, per curare un'infezione polmonare causata da una leucemia mielomonicitica cronica di cui il leader di Forza Italia è affetto da tempo. Quarantacinque giorni, di cui 12 giorni in terapia intensiva e i rimanenti in una suite del padiglione Q dell'ospedale Sandi Milano, sempre nelle mani del suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, mentre fuori dai cancelli, giornalisti e sostenitori - qualcuno arrivato addirittura dalla Puglia, rinunciando alle vacanze di Pasqua in famiglia pur di mostrare il proprio affetto all'ex premier - attendevano dichiarazioni o boillettini ufficiali, rilasciati ...