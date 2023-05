«Ho lottato per l’Italia e raccolto i corpi di Gorla» | parla l’ausiliaria Rosanna Rapellini

(Di sabato 20 maggio 2023) «Gli italiani devono conoscere la verità». Così, crocerossina arruolata come volontaria nel Servizio ausiliario femminile (Saf) a Novara, ci accoglie nella sua casa piena di ricordi e testimonianze di quell’epoca. Novantanove anni di pura determinazione,è un fiume in piena nel raccontare gli anni della guerra, la dedizione delle ausiliarie e la ferocia degli Alleati e dei partigiani. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2023 «Nell’immediato dopoguerra, quando andavo al cimitero di Agrate a portare un fiore ai nostri caduti, i comunisti mi sputavano addosso»:spiega così le umiliazioni ricevute dai partigiani quando si recava al cimitero di Agrate Conturbia. Lì sono custodite le spoglie di tanti italiani che furono uccisi nel tristemente noto bosco ...

