...del G7 abbiano visitato il Museo della Pace di. "Penso abbiano capito abbastanza quanto è accaduto e che si siano fatti una idea precisa di quanto successo - ha spiegato il- ...... spiegando che prima di lanciare il tour lo ha proposto in anteprima a Hiroshi Harada, ex direttore del museo di, e a sua volta unall'atomica. Harada gli ha detto che le ...La seconda immensa strage dopoI figli di Nagasaki: Il testamento spirituale di unalla bomba atomica L'ultima gru di carta. Una storia di sentimenti nell'orrore di...

Hiroshima, il sopravvissuto: da qui messaggio contro il nucelare - Il ... Il Sole 24 ORE

Da Hiroshima Yamamoto lancia un appello per l'abolizione delle armi nucleari. "I leader - ha detto - son venuti a Hiroshima; vorrei che a tutti, non solo ai Paesi del G7 ma, in particolare, a Russia e ...Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Sadao Yamamoto, Yasuko Kondo, Hiroko Kishida. Sono tre i sopravvissuti alla bomba atomica sganciata dagli americani in quel terribile 6 agosto del ’45 che oggi, al med ...