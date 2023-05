Highlights Trento-Tortona 79-76 | Playoff Serie A1 basket 2022 2023

(Di sabato 20 maggio 2023)batte79-76 in gara-3 dei quarti di finale deidiA1 di. Ottima partita del duo Flaccadori-Spagnolo, che combina 35 punti 10 rimbalzi e 6 assist e trascina i padroni di casa alla vittoria. Successo che riapre laportandola sul 2-1 a favore di, che in gara-4 cercherà di rubare il fattore campo a. SportFace.

La Bertram si impone 84 - 81 sulla Dolomiti Energia nella seconda sfida play - off, Christon protagonista con 18 punti. La squadra di Ramondino guida la serie 2 - ...Guarda il meglio di gara 2 dei playoff tra Tortona e, con il successo dei piemontesi 84 - ...Prestazione solida dei padroni di casa, bravi a reggere l'urto della rimonta dinegli ultimi minuti e a mantenere il fattore campo. Ora si ritorna in campo per gara - 3, in programma il 19 ...

Gli highlights di Gara-2 tra Bertram Yachts Derthona Tortona e Dolomiti Energia Trentino, partita valida per i Quarti di Finale dei Playoff UnipolSai 2022-23.