Highlights e gol Barcellona-Real Sociedad 1-2 | Liga 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Lavince 2-1 in casa delnel match valido per la 35ª giornata di Serie A1 di basket. Partita giocata meglio dai ragazzi di Alguacil, che vanno avanti all’8? con Merino e raddoppiano nella seconda frazione Sorloth. Inutile ai fini del risultato il gol di Lewandowski allo scadere.che sale a 65 punti consolidando il quarto posto in classifica. SportFace.