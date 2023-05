Henry su De Bruyne | “Ha problemi nella sua vita privata Per questo lo ammiro di più”

(Di sabato 20 maggio 2023) Kevin Deè un protagonista del calcio mondiale inmomento, e lo potrebbe essere ancora di più dopo il 10 giugno quando con il suo Manchester City sfiderà l’Interfinale di Champions League. Sul giocatore belga ha voluto spendere alcune parole Thierryche ai microfoni di CBS Sport ha speso alcune parole non solo sullo sportivo De. Le parole di: “Sta attraversando un momento difficile. Non posso dire esattamente di cosa si tratta perché devo rispettare la sua privacy. Per me è il giocatore più importante del Manchester City e col Real è riuscito a essere uno dei migliori, nonostanteproblema“. SportFace.

Gli addetti ai lavori si sono accorti che dopo il match Kevin De Bruyne e Thierry Henry, rispettivamente calciatore Citizens e attuale commentatore tv per CBS Sport, si sono fermati qualche momento ... Parole al miele per Kevin De Bruyne da parte di Thierry Henry. L'ex storico attaccante francese ha avuto commenti davvero importanti per l'asso belga del Manchester City dopo la sua rete che è valsa il pareggio dei Citiziens ...

