Happy Days | Henry Winkler sulla moto di Fonzie | L' ho distrutta finendo sotto un camion

(Di sabato 20 maggio 2023), celeberrimo protagonista di, ha rivelato che cosa è accaduto alla leggendariadi: 'Sono scivolatoun'.si è aperto per la prima volta a proposito dei fatidici 17 secondi che gli sono bastati per schiantarsi con la sua iconicasul set di. Conosciuto per il suo ruolo di Arthur "" Fonzarelli nel 1974,ha descritto dettagliatamente l'incidente, rivelando di essere finitoun. "L'ho guidata per soli 17 secondi, all'inizio, salendo la collina. Questo è tutto", ha detto l'attore durante un'apparizione al ...

Henry Winkler si è aperto per la prima volta a proposito dei fatidici 17 secondi che gli sono bastati per schiantarsi con la sua iconica moto sul set di. Conosciuto per il suo ruolo di Arthur " Fonzie " Fonzarelli nel 1974, Winkler ha descritto dettagliatamente l'incidente, rivelando di essere finito sotto un camion. " L'ho guidata per ...... scusate, abbiamo sbagliato, ma serve comprensione! La sindrome del 'Fonzarelli', meglio conosciuto come Fonzie, tra i protagonisti della serie di successodegli anni '70, è una brutta ...... "Usiamo i fondi PNRR per ricostruire strade e collegamenti" Rimini: domenica musei aperti gratuitamente al pubblico Misano: nel week end torna "

Happy Days, Henry Winkler sulla moto di Fonzie: "L'ho distrutta ... Movieplayer

Henry Winkler, celeberrimo protagonista di Happy Days, ha rivelato che cosa è accaduto alla leggendaria moto di Fonzie: 'Sono scivolato sotto un camion'.Henry Winkler ha confessato di non aver mai saputo guidare l'iconica moto del suo Fonzie: "Mi sono schiantato".