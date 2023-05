Ha raccontato le vite sospese dei migranti tra Bielorussia e Polonia

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 maggio 2023) Agata Kubis scuote la testa. Poi mi punta addosso i suoi occhi azzurri: sono pieni di tutto. Di tutte le immagini che ha scattato, dell’orrore che ha documentato, delle persone che ha incontrato nella foresta bielorussa di Bia?owie?a, al confine con la. In teoria un parco naturale protetto dall’Unesco, ora foresta “della vergogna”: dall’estate 2021, nascosti nei boschi, ci si ammassano migliaia di. Arrivano a Minsk dal Medio Oriente, attraverso la Turchia, nella speranza di entrare in Europa. Le autorità bielorusse li spingono verso il confine polacco che, a sua volta, li respinge in massa. Costringendoli a vivere intrappolati in mezzo al gelo, senza cibo né acqua. Leggi anche ›, chi sono e da dove vengono? Il nuovo ...