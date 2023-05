Gusci di cozze | dieci tonnellate al giorno a Taranto | con gli scarti dei porti | da rifiuti a risorsa Progetto con il politecnico di Bari Farina per ridurre la quantità di cemento nella stabilizzazione dei sedimenti

(Di sabato 20 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso daldi: L’Italia è tra i primiproduttori mondiali die ostriche con il 10% della itticoltura totale (fonte Fao-Fishstat). Su scala nazionale invece, la Puglia con il 16% (fonte AMA) è la terza regione, dopo Emilia Romagna e Veneto, per produzione di molluschi bivalvi: principalmente. Il settore, di notevole importanza per l’economia regionale, nel 2016 ha registrato una produzione di 10 milain peso vivo di molluschi (fonte Arpa Puglia). Di tale prodotto complessivo, mediamente oltre il 50% diventa scarto: anzitutto. A, uno dei più importanti centri d’Europa di mitilicoltura, la produzione giornaliera si aggira sulle 10 ...

I prodotti di tali trattamenti, ovvero le miscele di sedimenti, cementi e farine didi, denominato, "Sediment CemShell mix", diventano dunque nuovi materiali che, nell'ambito del progetto ...L'acidificazione delle acque provoca anche lo scioglimento deicalcarei di vongole,, lumache di mare e plancton calcareo , specie da cui dipende, più o meno direttamente, l'alimentazione ...L'Istituto Tecnico Tecnologico - Chimica, Materiali e Biotecnologie - Antonio De Viti de Marco di Valenzano (Bari) con il progetto 'La nuova vita deidie gamberi'. La Giuria chiamata a ...

Così i gusci delle cozze diventano una risorsa TarantoBuonaSera.it

Sono l'oro di Taranto, da sempre. Le cozze per i tarantini non sono solo un alimento, ma qualcosa di più, un simbolo identitario. E ora anche il guscio degli amatissimi mitili può diventare una ...