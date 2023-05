GUIDA TV 20 MAGGIO 2023 | I MIGLIORI ANNI | LA GIOIA DELLA MUSICA | IL CULT SHREK

(Di sabato 20 maggio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Affari Tuoi Gioco21.25 – Idell’Estate, conduce Carlo Conti 00.15 – Mia Sorella… Una Sposa Ribelle Film 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.40 – Come Un Gatto in Tangenziale Film, ITA 201723.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Speciale Rubrica 23.00 – Detectives Inchieste 20.35 – NCIS Serie Tv 21.25 –Film, USA 2001 23.20 – Trolls Film Rai 3 Rete 4 20.25 – Le Parole Talk Show21.45 – LaDoc. conduce Corrado Augias23.40 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – ...

