Guardiola indecifrabile e storico | il suo City nella leggenda | quinta Premier in sei anni

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Fosse stato un ciclista, con questi numeri, avrebbe avuto un soprannome roboante. Josepin realtà un vero e proprio soprannome – eccetto il colloquiale Pep – non l’ha mai veramente avuto. Non un ‘Mago’ (Herrera), non uno ‘Special One’ (Mourinho). In compenso sulla stampa inglese inizia ad affacciarsi una definizione pesante per il suo Manchester, ribattezzato “la squadra inglese più forte di tutti i tempi” dal Telegraph. I Citizens, con la sconfitta dell’Arsenal col Nottingham, hanno vinto il quinto titolo diLeague in seie Peppuò affacciarsi sempre più nell’Olimpo del calcio britco anche dal punto di vista dei numeri. Eguagliati Sir Matt Busby e Tom Watson. Solo Sir Alex Ferguson (13), George Ramsay e Bob Paisley (6) hanno fatto meglio del ...