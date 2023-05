(Di sabato 20 maggio 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dopo il deferimento di ieri nei confronti dellantus. Le dichiarazioni Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dopo il deferimento di ieri nei confronti dellantus. PAROLE – «Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore deldel calcio italiano e internazionale e credo che lasia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale. La giustizia segue il suo corso il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’in termini diquello che è unstraordinario che è quello ...

Ieri, prima di, anche il ministro dello sport Abodi ha commentato ladella giustizia sportiva italiana: " Quando il reato contestato riguarda stagioni precedenti, mi piacerebbe che ......di impraticabilità venutasi a creare nella gestione della fondazione della quale il comune diè legatario. Quali saranno adesso le mosse della maggioranza per superare questadi ...... da quest'anno, terranno in mano le redini della. Tra le novità spicca l'uscita di scena ... la soap opera del pomeriggio con Roberto Farnesi, Vanessae Pietro Masotti sarà nuovamente ...

Gravina: «Situazione Juve Il nostro interesse fondamentale è recuperare la credibilità del brand» Calcio News 24

Fiato sospeso Juventus, incontro tra Gravina e Ferrero. Ecco quello che è successo ieri e che vede protagonista la società bianconera ...Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, dopo il passaggio del turno dell'Inter in Champions League, della Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference League, si è ...