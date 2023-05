Gravina | «Il brand Juventus è un riferimento del calcio italiano e dobbiamo salvaguardarlo»

'Noi - prosegue- da dirigenti del calcio italiano abbiamo l'obbligo di salvaguardare il valore deldel calcio italiano e internazionale e credo che la Juve sia uno dei riferimenti ...e la giustizia sportiva E con lei il presidente federale Gabrieleche, preoccupato ... " Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore deldel ...... ristoratori e viaggiatori che vanta comePresident Alain Ducasse. Lavica segue idealmente il ...dalla dimora storica tardo secentesca (1689) del principe di Palagonia (Ignazio Sebastiano...

Gravina: "Il brand Juve è straordinario e va tutelato" Tuttosport

Il futuro della Juventus non è solo nelle mani della Juventus, intrappolato per metà nella vicenda giudiziaria che lunedì vivrà un passaggio fondamentale con l’udienza per le plusvalenze e che ieri ha ...Un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Subissata dalle critiche, non dei tifosi della Juventus, ma dei ministri della Repubblica, con Giancarlo Giorgetti, titolare del ministero dell’Economia, e A ...