Grande Fratello Vip 8 anticipazioni | la figlia di Al Bano dice Si ad Alfonso ma ad una sola e particolare condizione

(Di sabato 20 maggio 2023) Sono ormai diversi anni che il nome di Jasmine Carrisi spunta tra il possibile cast delVip. Insieme al suo anche quello della mamma Loredana Lecciso, ma ad oggi nessuna delle due ne ha mai preso parte. Cosa bolle in pentola adesso? Scopriamolo insieme Jasmine Carrisi pronta per IlVip ma L'articolo proviene da KontroKultura.

Che tra Nikita Pelizon , vincitrice dell'ultimoVip , e Micol Incorvaia non corresse buon sangue, è cosa risaputa. A ricordarlo ai fan ci pensano le dirette interessate, che sui social non si risparmiano le frecciatine. Nikita, ...Un'importante sorpresa per Helena Nikita Pelizon, la vincitrice dell'ultima edizione delVip, sbarca all'Isola dei Famosi in Honduras. L'influencer triestina ha confermato la notizia annunciata dal profilo ...... il principe Harry ricorda quel momento in cui ho temuto di perdere il suo primoamore: ... rispetto al padre e ilun vero e proprio asino. Non a caso quando ho finito gli studi, nell'...

Nikita Pelizon, intervista esclusiva alla vincitrice del Grande Fratello Vip: “Opinionista al Grande Fratello Vip Sarebbe un’esperienza interessante. Con Matteo Diamante nessun ritorno di fiamma” SuperGuidaTV

Che tra Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello Vip, e Micol Incorvaia non corresse buon sangue, è cosa risaputa. A ricordarlo ai fan ci pensano le dirette interessate, ...Vediamo cosa ha detto. Jasmine Carrisi: “Io al Grande Fratello Solo ad una condizione” Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo dove ha molto raccontato di sé stessa, della sua ...