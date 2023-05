GP di Imola di F1 annullato | biglietti saranno rimborsati o riconverti per il 2024

(Di sabato 20 maggio 2023) Doppia opzione per gli appassionati di Formula 1: rimborso o riconversione per il prossimo anno. Dopo che il GP didi F1 è statoa causa del maltempo che ha devastato l’Emilia-Romagna, dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è arrivata la comunicazione che tutti coloro che avevano acquistato i tagliandi potranno convertirli per il GP delo in alternativa chiedere il rimborso. La decisione è stata annunciata sul sito dell’Autodromo, che ha fatto sapere che mediante la piattaforma Ticketone, che si è occupata della vendita per l’evento, ipotranno essere conservati in vista del Gran Premio della prossima stagione e convertiti in fase di futura vendita, oppure essere. Modalità e tempisticherese note successivamente, una volta che l’emergenza ...

Dal pure discusso circus della Formula 1 arriva una lezione di stile a Bruce Springsteen e al suo entourage. Dopo averil Gp diche era in programma per domani, domenica, la Formula 1 ha infatti annunciato anche la donazione di un milione di euro all'Agenzia per la sicurezza del territorio e alla ...Chissà invece… Ecco la sua lettera: Come ormai tutti sanno il GP di Formula 1 che si sarebbe tenuto questo weekend adè statoe di conseguenza è partita la campagna, per il ...Brutte notizie in questi giorni dall'Emilia Romagna, colpita duramente da maltempo e alluvioni. La Stagione 2023 di Formula 1 ha perciò dovuto annullare il Gran Premio di. Purtroppo pare che quest'anno non si correrà sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Guarda le gare in diretta streaming con NOW TV . Abbonati subito a NOW TV e guarda la F1 Con PASS SPORT hai a ...

Il mal tempo continua a tormentare l'Emilia Romagna: annullato la corsa di F1 a Imola, le immagini del circuito sono terribili ...Un nostro “fedele lettore” (si autodefinisce così e quindi come non ringraziarlo) propone un’idea da non sottovalutare per il mancato Gp di Imola. Un’idea che scalda il cuore e che dimostra, ancora u ...