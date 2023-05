Golf | PGA Championship 2023 | Scheffler | Conners ed Hovland appaiati al comando dopo il secondo round Fuori Molinari

Jon Rahm mai così male alChampionship: a Rochester ha chiuso il primo giro in 76 colpi, cinque sopra il par e ora rischia di non passare il taglio. In 23 round giocati in carriera alChampionship, questo ... Continua a leggere - > L'articolo Eric Cole leader a sorpresa delChampionship 2023 proviene da Golfando, il blog del ...In testa alla classifica c'è Eric Cole , solamente al suo secondo major della carriera in questa che è la sua prima stagione sulTour. Il 34enne statunitense ha chiuso con un punteggio di - 5 ...L'altro grande evento dello scorso anno è stato il lancio del LIVTour, che ha attirato lontano dalTour stelle come Mickelson e Johnson con pagamenti garantiti che " secondo quanto riferito ...

Da Rahm al sogno Slam di Spieth... Tutto sul Pga Championship La Gazzetta dello Sport

I migliori golfisti internazionali continuano a darsi battaglia nel secondo Major stagionale. Siamo giunti al termine del secondo round del PGA Championship (montepremi 18 milioni di dollari) con una ...Il numero uno al mondo incappa in una giornata disastrosa nel secondo major stagionale. Per lui gara praticamente finita. In difficoltà anche Francesco Molinari ...