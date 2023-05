Giuseppe Giofrè professore ad Amici al posto di Raimondo Todaro?

Leggi su biccy

(Di sabato 20 maggio 2023) La 22esima edizione didi Maria De Filippi è terminata da meno di una settimana eppure c’è già un grande chiacchiericcio in merito a quella nuova. Si parla già, infatti, della conferma diin una veste inedita. Dopo aver fatto il ballerino professionista in varie edizioni e aver ricoperto il ruolo di giudice in quella appena conclusa, secondo il settimanale Vero a settembrepotrebbe tornare in qualità di. A lasciare ilpotrebbe essereche proprio quest’anno ha portato sul gradino più alto del podio il suo alunno Mattia Zenzola. TvBlog a tal proposito sembrerebbe essere certo: nell’edizione 2023/2024 dinon vedremo più né lui né Arisa. “Ci ...