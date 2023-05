Gita fuori portata a Vicenza | tra prodotti locali e sguardi all’insù

(Di sabato 20 maggio 2023) Se hai solo mezza giornata a disposizione per visitare, non ti preoccupare: c’è ancora molto che puoi vedere e fare in questa città ricca di storia e cultura. Nel nostro caso ci siamo imbattuti in giorni in cui molti musei erano chiusi o chiudevano prima, vi racconto comunque quello che abbiamo potuto vedere a suo modo. Innanzitutto, ti suggerisco di iniziare la tua visita dal centro storico di, che è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Da qui puoi ammirare l’architettura rinascimentale della città, che è stata fortemente influenzata dal grande architetto Andrea Palladio. Giardini Salvi e Loggia Valmarana Come cominciare la tua? Usciti dalla stazione, ti suggerisco di visitare il Giardino Salvi, un’area verde di 3,5 ettari situata vicino ...

Il primo episodio è avvenuto a Firenze dove gli studenti di una classe, vista l'assenza dell'insegnante titolare, hanno deciso di organizzare unaprogramma. Il risultato è stato che una ...Inoltre, il borgo è punto di partenza per unaalle Isole Borromee : una visita ai giardini e ... e un borgo al didalle mura: all'interno del castrum, protetto dalle mura che difendono anche ...Titoliconcorso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese: la pellicola, segna la settima ... film d'animazione diretto da Pablo Berger: un cane e il suo amico robot fanno unaal mare, ...

“Una punta di Sal”. Una gita fuori porta: Lago Preola e Gorghi Tondi Prima Pagina Mazara

Dopo il tappone ridotto a tappetta, caldo invito del sindacato ai corridori: per controllare il meteo, al risveglio non guardate solo le app, ma aprite anche le finestre. Novità in arrivo per i prossi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...