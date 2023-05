Gita fuori portata a Vicenza | tra prodotti locali e sguardi all’insù

(Di sabato 20 maggio 2023) Se hai solo mezza giornata a disposizione per visitare, non ti preoccupare: c’è ancora molto che puoi vedere e fare in questa città ricca di storia e cultura. Nel nostro caso ci siamo imbattuti in giorni in cui molti musei erano chiusi o chiudevano prima, vi racconto comunque quello che abbiamo potuto vedere a suo modo. Innanzitutto, ti suggerisco di iniziare la tua visita dal centro storico di, che è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Da qui puoi ammirare l’architettura rinascimentale della città, che è stata fortemente influenzata dal grande architetto Andrea Palladio. Giardini Salvi e Loggia Valmarana Come cominciare la tua? Usciti dalla stazione, ti suggerisco di visitare il Giardino Salvi, un’area verde di 3,5 ettari situata vicino ...

Dopo l'incursione nel tennis della scorsa settimana, per Champions Wine è ancora tempo di un'altraporta. Prima di tornare al nostro amato calcio, ci siamo concessi una (metaforica) pedalata accompagnata da (non metaforici) assaggi. Ebbene sì, visto che siamo in vista del finale del Giro ...Il sole è tornato, finalmente. Quale occasione migliore per organizzare unaporta Il Lazio è ricco di luoghi interessanti da scoprire, ricchi di storia, fascino, leggende e misteri. Se, zaino in spalla e scarpe comode, avete voglia di esplorare la nostra regione ...Abbiamo deciso di organizzare unaporta per il ponte del 2 giugno Non vogliamo uscire dall'Italia e non vogliamo spendere un occhio della testa I 3 borghi di cui stiamo per scoprire le bellezze potrebbero fare davvero al ...

EcoFlow Glacier, frigorifero portatile con macchina del ghiaccio WIRED Italia

Dopo l’incursione nel tennis della scorsa settimana, per Champions Wine è ancora tempo di un’altra gita fuori porta. Prima di tornare al nostro amato ...Anche se le vacanze estive sono ancora lontane, non lasciamoci scappare la possibilità di organizzare una gita fuori porta per il ponte del 2 giugno.