Giro d' Italia Denz vince | Armirail in rosa Gran calma

(Di sabato 20 maggio 2023) L’ha rifatto Nico. Questa volta all’ultimo, di velocità allo sprint, al termine della 14esima tappa deld’. C’era ancora riuscito nessuno are due tappe ald’2023, l’ha fatto lui che non se lo calcolava nessuno. Due fughe centrare, due vittorie, non è da tutti, anzi. A Rivoli aveva vinto di resistenza e convinzione, a Cassano Magnago di furbizia e zen. Ci vuole anche questo. Le fughe, soprattutto quando sono numerose, prendono dinamiche strambe. Ciò che sembra azzeccato a un certo punto poi risulta sconclusionato alla fine. Davide Ballerini, Stefano Oldani, Laurenz Rex e Toms Skuji?š pensavano di aver colto l’attimo giusto. Lo è sembrato a lungo, non era così. Li hanno raggiunti sul più bello, a poche centinaia di metri dal traguardo. Capita. Il ...

Cambia a sorpresa la maglia rosa deld'. In una giornata interlocutoria, nella tappa numero 14 di Cassano Magnago, Geraint Thomas e la Ineos hanno deciso di non difendere la maglia e di cederla ad uno dei fuggitivi della ...d', iI tedesco Nico Denz, 29 anni,alfiere della Bora - Habpnsgroe, ha vinto in volata la 14esima tappa dopo un bellissimo inseguimento. A 800 metri dalla linea d'arrivo ha raggiunto i tre ...

Il tedesco della Bora vince la seconda tappa. Il francese prende la testa della classifica generale. Non è un campione il francese, ci sono troppe salite per lui, ma dato il disinteresse di Thomas e c ...Ribaltone al Giro d'Italia 2023. La quattordicesima tappa della Corsa Rosa, da Sierre a Cassano Magnago, doveva essere una giornata in cui i grandi della generale dovevano riposare dopo le fatiche di ...