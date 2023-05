(Di sabato 20 maggio 2023) Non si ferma il: dopo le tantissime polemiche per la frazione di ieri, sconfinata in Svizzera, si torna nel Bel Paese per la quattordicesimada. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria,e programma.QUATTORDICESIMAPrimi 35 chilometri pianeggianti, poi però arriva la vera difficoltà di giornata, il Passo del Sempione: è una salita dura, sono oltre 20 chilometri al 6,5% di pendenza media toccando i 2004 metri di altitudine, sulle prime rampe si ritornerà in territorio italiano. Si scollina a poco meno di 140 chilometri dal traguardo, poi 100 ...

...da Beppe Sala a Milano così come da altri sindaci inper lo ... E, come è noto, i Fratellisono i cugini di Orban , di ...Per gli egizi, durava dieci giorni, per i romani'epoca ... L'non è un paese per vecchi: la legge che dovrebbe tutelarli con...professionali ha completato ieri pomeriggio il suo "di boa".Ildi vite britannico colpisce anche le principali compagnie ...dicendosi 'preoccupato da alcune delle posizioni che l'... In aggiunta all'udienza della corte federale'appello della Figc, ...