Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi Sierre-Cassano Magnago | orari | percorso | favoriti C’è il Sempione | fuga o volata?

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Non si ferma il: dopo le tantissime polemiche per la frazione di ieri, sconfinata in Svizzera, si torna nel Bel Paese per la quattordicesimada. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria,e programma. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDALLE 12.05QUATTORDICESIMAPrimi 35 chilometri pianeggianti, poi però arriva la vera difficoltà di giornata, il Passo del: è una salita dura, sono oltre 20 chilometri al 6,5% ...