Giro d’Italia 2023 | Nico Denz | “Sto vivendo un sogno | Kämna è pronto per le prossime tappe”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Èil vincitore della quattordicesima frazione del. Dopo una lunga fuga cominciata nelle fasi iniziali della corsa, il tedesco della BORA – Hansgrohe si è imposto in una volata ristretta sul traguardo di Cassano Magnago davanti al canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech) e l’italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) e ha così bissato il successo di due giorni fa. Negli ultimi chilometriè stato bravo a spingere al massimo per rientrare sul terzetto di testa (composto da Toms Skujins, Davide Ballerini e Stefano Oldani) che si era precedentemente formato. “Nel finale siamo andati fortissimo per andare a recuperare i tre davanti – ha affermato il classe 1994 dopo la vittoria -. Ci ho provato con tutte le mie forze e alla fine siamo riusciti a ...