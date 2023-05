Giro d’Italia 2023 | Moreno Moser | “Vedo Roglic superiore a Thomas Caruso da podio | ci manca Ciccone”

(Di sabato 20 maggio 2023) A conclusione della tredicesima tappa delaccorciata a causa del maltempo – che poi tanto brutto non era – (doveva essere il tappone della Cima Coppi e invece è stata la semi-tappa del Canton vallese, da Le Chable a Crans Montana di 75 chilometri, ndr) ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere insieme a. Rampollo di una delle famiglie ciclistiche più famose, dopo aver percorso tante strade in bicicletta da quando si è trasferito a Milano e ha iniziato a collaborare con Eurosport come seconda voce tecnica al fianco di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La tappa di ieri, la 13esima con arrivo a Crans Montana, è stata accorciata a causa del maltempo – una semplice pioggia – ed è quindi stato applicato il protocollo delle condizioni meteo estreme. Le condizioni ...

"Al momento la situazione in Piemonte non presenta criticità, ma L'articolo Piemonte, allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico: annullata la tappa delproviene da True ...In gruppo però c'è chi non era'accordo e Moscon dell'Astana con queste dichiarazioni l'ha fatto capire. Il direttore delMauro Vegni si è dimostrato ancora una volta vicino ai corridori e ...Ilè davvero lo specchio del nostro Paese: in un perenne stato di emergenza e instabilità. Gli organizzatori presentano une poi se ne corre un altro. Quella che si sarebbe dovuta ...