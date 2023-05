Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Seregno-Bergamo Percorso | altimetria | programma | orari | tv

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilè al momento in corsa con la Sierre-Cassano Magnago, ma iniziamo a guardare anche la prossima, che chiuderà la seconda settimana di corsa, la: frazione assai movimentata, con quattro GPM da scalare e che potrà regalare un bel po’ di scompiglio in classifica generale.195 chilometri assai interessanti, con 3600 metri di dislivello e quattro stellette di difficoltà. Il primo Gran Premio della Montagna di giornata è il Valico di Valcava, 11,6 km all’8% di pendenza media e punte al 17%, con la seconda parte sempre oltre l’11%. Superato il traguardo volante di Nembro, ci sono immediatamente altre due salite, quelle di Selvino (22,2 km al 5,6%) e Miragolo San Salvatore (5,2 km al 7%, punte al 12%. Si passa per la prima ...

Serviva per salvaguardare l'ex presidente'Aula Mauro Buschini ... seguito a strettodalla spesa sanitaria . Lì ci sono i ... poteva essere il migliore presidente di Egato innulla sarebbe ...Domani la Seregno - Bergamo, 195 chilometri di "stilettata" nelle gambe, senza un attimo di respiro, tappa numero 15 di unmartoriato da Covid - 19, maltempo, cadute e ritiri, terrà gli ...La stilografica Meisterstück Around The World in 80 Days Doué Classique, celebra 'Ildel mondo in 80 giorni', un classico della letteratura'avventura. L' orologio 1858 Iced Sea presenta ...