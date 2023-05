Giro d’Italia 2023 | la polemica di Bettiol | “Auguro a chi ci critica di trovarsi nella nostra situazione sul Sempione”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Albertoha terminato con un terzo posto la quattordicesima frazione del. Rimasto attardato dopo l’attacco di alcuni corridori in fuga con lui, l’italiano della EF Education-EasyPost è stato bravo nel finale a rientrare insieme ad altri uomini sulla testa della corsa, ma poi è partito troppo prestovolata ed è stato superato dal tedesco Nico Denz (BORA – hansgrohe) e il canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech) prima del traguardo. “Oggi volevo fare bene, ma purtroppo ho sbagliato la volata – ha dichiaratodopo l’arrivo ai microfoni della Rai -. Sono partito troppo lungo, peccato. Sono sempre più vicino alla vittoria, ma ormai non so su quante altre tappe potrò puntare visto che da domani cominceranno le frazioni di montagna”. Il classe 1993 ...