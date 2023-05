Giro d’Italia 2023 | chi è Bruno Armirail? Il francese che ha ribaltato la classifica con una fuga bidone

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Giornata ricca di sorprese al. In una tappa dal disegno inusuale, con la lunghissima scalata fino ai 2000 metri del Passo Sempione, prima di oltre 100 km di quasi totale pianura. Al traguardo arriva laper l’ennesima volta, a vincere è Nico Denz per la seconda volta e, con il gruppo che arriva ad oltre 21?,diventa il nuovo leader della corsa. Ilsi è detto sorpreso ed entusiasta di questo risultato e che certo indossare la Rosa non era il suo obiettivo nel momento in cui ha deciso di andare in. Lui che non è mai stato leader di una corsa a cui ha partecipato, indosserà domani una delle maglie più prestigiose e ricche di storia dell’intero panorama internazionale. L’ultimo transalpino a percorrere ...